Regensburg verpflichtet Spieler Wekesser aus Regionalliga

Fußball-Zweitligist SSV Jahn Regensburg verpflichtet Offensivspieler Erik Wekesser vom Regionalligisten Astoria Walldorf. Wie die Regensburger am Mittwoch mitteilten, bekommt der 21-Jährige einen Vertrag für drei Jahre. Den Großteil seiner fußballerischen Ausbildung absolvierte Wekesser beim 1. FC Kaiserslautern, für den er zehn Jahre lang auflief.

„Eriks Spiel zeichnet sich durch Dynamik, Wucht, Aggressivität sowie Zug zum Tor gepaart mit Abschlussstärke aus. Damit bringt er vieles mit, das hervorragend zu unserer Spielidee passt“, sagte Jahn-Geschäftsführer Christian Keller. „Erik ist außerdem offen und lernwillig, so dass eine große Chance besteht, dass er sich schnell an die höhere Spielintensität der 2. Bundesliga anpasst.“ Wekesser kann sowohl in der Angriffsmitte als auch auf dem Flügel eingesetzt werden.

Zweitliga-Spielplan

Zweitliga-Tabelle

Saisonstatistik Jahn

Beierlorzer-Profil

Mitteilung Verein