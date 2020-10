Das Wochenende in Baden-Württemberg wird stürmisch, nass und bewölkt. Aber auch die Sonne zeigt sich stellenweise, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Tagsüber regnet es am Freitag immer wieder und gegen Abend gewittert es teilweise. Die Höchsttemperaturen am Freitag liegen zwischen 12 und 18 Grad.

Auch die Nacht zu Samstag wird regnerisch und in höheren Lagen stürmisch. Im Laufe des Tages kommt die Sonne immer öfter hervor. Die Höchstwerte liegen bei 12 bis 19 Grad. Der Sonntag wird nach Nebel am Morgen weitestgehend sonnig. Die Höchsttemperaturen liegen bei bis zu 20 Grad.

Meldung des DWD