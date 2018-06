Der anhaltende Regen hat in Teilen Baden-Württembergs am Dienstag und Mittwochmorgen für Hochwasser und vollgelaufene Keller gesorgt. In Stockach (Kreis Konstanz) stieg ein Fluss so stark an, dass eine anliegende Grundschule mit Sandsäcken gesichert werden musste. Die Schüler wurden nach Polizeiangaben vom Mittwoch nach Hause geschickt. Einen Kilometer weiter überflutete der gleiche Fluss die Landesstraße 194. Im Kreis Biberach liefen mehrere Keller mit Wasser voll. Die Lage hat sich aber wieder entspannt, wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle Biberach mitteilte. Nach dem regnerischen Wetter der vergangenen Tage lässt der Ausblick auf den Donnerstag laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wieder hoffen: Zu 60 Prozent scheine die Sonne, hieß es. „Es wird wieder schön.“

Mitteilung