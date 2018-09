Regeln für Neubauten: Entwurf zur Anhörung freigegeben

Nach der grundsätzlichen Einigung vor der Sommerpause hat die grün-schwarze Landesregierung die seit langem geplante Neuregelung der Landesbauordnung auf den Weg gebracht. Das Kabinett gab den Entwurf zur Anhörung frei, wie das Wirtschaftsministerium am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Damit können sich die Verbände zu den Inhalten äußern. Ziel ist es, die Regeln für Neubauten von Wohnungen zu entschlacken. Die endgültige Fassung der neuen Bauordnung muss dann auch noch durchs Kabinett und vom Landtag beschlossen werden, bevor sie 2019 in Kraft treten soll.

Es ist geplant, die starre Regelung zur Schaffung von Fahrradstellplätzen aufzuweichen. Bislang sieht die Landesbauordnung hier zwei Fahrradstellplätze pro Wohnung vor. Künftig soll sich deren Zahl flexibel nach dem Bedarf richten. Vereinfachungen soll es auch beim Bauen mit Holz, bei der Pflicht zur Schaffung von Kinderspielplätzen und bei der Aufstockung von Wohnhäusern geben. Grüne und CDU hatten sich zuvor monatelang wegen der geplanten Novellierung der Landesbauordnung gestritten.

Landesbauordnung

Informationen zur Landesbauordnung