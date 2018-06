Anlässlich des Reformationsjubiläums lädt die Evangelische Landeskirche am Wahlwochenende zu einem zweitägigen Open-Air-Festival auf dem Stuttgarter Schlossplatz ein. „Wir feiern unser zentrales Reformationsfest im Zentrum der Stadt, denn dort gehören wir als Kirche hin: Mitten in die Stadt, mitten in die Gesellschaft“, sagte Landesbischof Frank Otfried July am Donnerstag. Im Hinblick auf die Bundestagswahl am Sonntag forderte er die Festivalbesucher dazu auf, erst zu wählen, dann feiern zu gehen.

Am Samstag, 23. September, findet ein ökumenischer Gottesdienst statt, zu dem neben July auch der Rottenburger Bischof Gebhard Fürst sowie Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) erwartet werden. Der Tänzer Eric Gauthier wird vorab mit den Besuchern eine Choreographie einüben, die später in den Gottesdienst einfließen soll. Am Abend findet eine Diskussionsrunde zum Thema Freiheit statt. Das Programm am Sonntag richtet sich vor allem an Jugendliche, den Auftakt macht um 10.00 Uhr ein DJ.

2017 feiert Deutschland 500 Jahre Reformation. Im Jahr 1517 veröffentlichte Martin Luther seine Thesen, dies war der Beginn der Reformation.

