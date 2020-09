Rechtsstreit um Kirchenasyl: Warum eine Ordensfrau keine Angst vorm Gefängnis hat

Um die 250 000 Tonnen Äpfel werden jeden Spätsommer und Herbst am Bodensee geerntet. Ohne Helfer aus dem Ausland könnten die Landwirte diese Zahl niemals stemmen – das ist in Zeiten von Corona nicht anders, als in jedem anderen Jahr. Und doch führt die Pandemie-Zeit auch in diesem Bereich zu erheblichen Änderungen und Einschränkungen.

Helfer selbst aus Rumänien abgeholt Erich Röhrenbach, Landwirt aus Kippenhausen und Vorsitzender der Obstregion Bodensee, welche der berufsständische Fachverband der Obstbauern am Bodensee ist, steht ...