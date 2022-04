Realschullehrer im Südwesten schlagen Alarm

Die Schulpolitik der vergangenen Jahre wird den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg schwächen: Davon ist der Realschullehrerverband (RLV) überzeugt. Laut dessen Landesvorsitzender Karin Broszat setzt die Landesregierung die Realschulen immer mehr unter Druck und treibt die Qualität im Bildungswesen damit weiter nach unten. Und das nur wegen „Traumtänzerei auf parteipolitischem Beton“, wie sie am Freitag in Stuttgart in Richtung Grüne sagte. Deren Kultusministerin Theresa Schopper hält dagegen. Ein Überblick:

Wie geht es den Realschulen?

Bei Eltern und Schülern ist die Schulart beliebt. Rund ein Drittel aller Grundschüler im Land wechselt jedes Jahr auf diese Schulart. 34,7 Prozent aller Viertklässler hätten sich für kommendes Schuljahr an Realschulen angemeldet, sagte RLV-Vorstandmitglied Marlon Lamour am Freitag. „Die Realschule steht nicht mehr zur Disposition“, betonte er. Dieses Gefühl hatte die Realschullehrer indes über Jahre begleitet – seitdem Grün-Rot 2011 an die Macht kam und offen mit einer „Schule für alle“ liebäugelte. Die gibt es zwar, namentlich die damals eingeführte Gemeinschaftsschule. Die Existenz der anderen Schularten stellt aber aktuell niemand in Frage.

Was ist also problematisch?

Der RLV verweist auf Reformen der vergangenen Jahre, die der Schulart zusetzten. „Man versucht, die Realschule zur Schule für alle zu machen“, erklärte Broszat. Die wesentlichsten Änderungen: Seitdem allein Eltern über die weiterführende Schule entscheiden und nicht mehr die Grundschulempfehlung, sei das Leistungsniveau der Schülerschaft extrem unterschiedlich. „Das nimmt uns den Boden, unsere Pädagogik an den Schulen zu unterrichten.“ An den Realschulen müssen alle Kinder in den Stufen 5 und 6 auf dem mittleren Niveau (M-Niveau) lernen, das der Realschule entspricht. Niemand kann sitzenbleiben. In dieser Orientierungsstufe seien Kinder teils überfordert und frustriert, monierte Andreas Kuhn, Vize-Landesvorsitzender des RLV. Ab der 7. Klasse können die Kinder auch auf dem grundlegenden Niveau (G-Niveau) lernen, das der Hauptschule entspricht. Die Schüler können auch den Hauptschulabschluss an der Realschule ablegen. „Es macht keinen Sinn, ein bis zwei Schüler in einer Klasse auf G-Niveau zu unterrichten“, sagte Kuhn. Lamour ergänzte: „Unterschiedliche Abschlüsse binden viele Ressourcen und Energie.“

Was fordert der Verband?

„Wir brauchen zwingend Real- und Hauptschulen“, betonte Broszat. „Unterschiedliche Kinder brauchen unterschiedliche Schularten.“ Was der Verband 2019 in seiner Herrenberger Erklärung forderte, gelte noch immer. So soll die Grundschulempfehlung wieder verbindlich werden, wenn auch in veränderter Form. Denkbar sei eine Mischung aus standardisierten Arbeiten in Deutsch und Mathe in der 4. Klasse. Deren Noten sowie die Einschätzung der Grundschullehrer sollten Basis der Empfehlung sein, so Broszat. Alternativ seien Aufnahmeprüfungen an den weiterführenden Schulen für Kinder denkbar, die eine andere als die empfohlene Schulart besuchen möchten. Zudem soll die Realschule nur zum mittleren Bildungsabschluss führen, nicht mehr zum Hauptschulabschluss. Broszat verwies auf eine Studie der Soziologen Hartmut Esser und Julian Seuring, wonach es gerade für leistungsschwächere Schüler besser sei, in einheitlichen Lerngruppen zu sein. Die Studie kommt zum Ergebnis, dass differenziertes Lernen allen Schülern zugute komme. Die Esser-Studie ist anerkannt, aber in der Bildungswissenschaft auch umstritten. Das lange bestehende Argument zur Abschaffung der verbindlichen Grundschulempfehlung ist, dass Kinder damit viel zu früh selektiert würden. Ein Indiz hierfür könnten Zahlen der Realschulen sein. Während in der Regel rund ein Viertel der Fünftklässler mit einer Hauptschulempfehlung an die Realschule wechselt, lernen laut einer Umfrage von 2019 in den Stufen 7 bis 9 lediglich vier bis acht Prozent der Schüler auf Hauptschulniveau. Broszat erklärt das allerdings mit dem Engagement der Lehrer und damit, dass viele Kinder auf M-Niveau lernten, aber nur schlechte Noten bekämen. „Diese Kinder wären besser an Werkrealschulen aufgehoben.“

Wie sind die Reaktionen?

Unterschiedlich. Die FDP im Landtag steht voll hinter dem RLV. „Jede weiterführende Schulart fördert ihrerseits spezifische Talente und Begabungen – und diese dürfen nicht vereinheitlicht werden“, so Bildungsexperte Timm Kern. Er plädierte ebenfalls für die verbindliche Grundschulempfehlung. Auch Monika Stein, Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), sagt: „Eine Realschule, wie wir sie uns wünschen, braucht Veränderungen“ – aber in entgegengesetzter Richtung: Statt nur noch auf dem M-Niveau zu lernen, sollen neue Realschüler bereits ab Klasse 5 auf G- oder M-Niveau lernen dürfen. Um den Kindern individuell gerecht zu werden, soll zudem die Maximalzahl an Schülern pro Klasse sinken. An Realschulen liegt diese bei 30 – an Gemeinschaftsschulen, die per Definition auf allen Leistungsniveaus unterrichtet, liegt er bei 28. Der Verband Bildung und Erziehung unterstützt zwar die Forderung nach standardisierten Arbeiten in der 4. Klasse. Sie sollen aber nur Orientierung bieten. Dafür soll die Beratung der Eltern bei der Schulwahl verbindlich werden. Auch innerhalb des Realschulsystems gibt es verschiedene Meinungen. Die Arbeitsgemeinschaft der Realschulrektoren etwa ist nicht generell gegen zwei Lernniveaus – sofern die Schüler auf unterschiedliche Klassen verteilt würden. „Da gibt es unterschiedliche Meinungen“, sagt Broszat und spricht von einem Minimalkompromiss.

In einer Stellungnahme betont Kultusministerin Schopper die Bedeutung der Realschule – auch zur Gewinnung des Fachkräftenachwuchses. An der Grundschulempfehlung werde aber nicht gerüttelt. „Denn eine verbindliche Grundschulempfehlung erhöht auch den Druck auf die dann noch sehr jungen Schülerinnen und Schüler.“ Die Beratung beim Übergang soll aber gestärkt werden und die Schulart – wie im Koalitionsvertrag vorgesehen – im Sinne leistungsstärkerer und auch leistungsschwächerer Schüler weiterentwickelt werden.