Realschüler schreiben nach Panne Abschlussklausur nach

Von Cornelia Spitz

Schweizer und Franzosen kommen nach VS und wollen vor allem Eines: billigen Sex. Dass Sextourismus hier ein Thema und das seit Anfang Juli gültige Prostitutiertenschutzgesetz keine große Hilfe ist, das machte die SPD am Mittwoch bei einer etwas anderen Wahlkampfveranstaltung deutlich.

In Deutschland ist in Städten mit mindestens 35 000 Einwohnern legal, was in Frankreich verboten und in der Schweiz sündhaft teuer ist: Prostitution.