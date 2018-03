Reallöhne wuchsen 2017 weniger stark als in den Jahren zuvor

Arbeitnehmer im Südwesten haben zwar auch 2017 etwas mehr Geld in der Tasche gehabt - doch die Reallöhne sind weniger stark gestiegen als in den Jahren zuvor. Nach Berechnungen des Statistischen Landesamtes sind die Reallöhne in Baden-Württemberg 2017 nur um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. In den Jahren 2014 bis 2016 lagen die Steigerungen noch zwischen 1,6 Prozent und 2,1 Prozent. Zurückzuführen ist diese Entwicklung auf den seit fünf Jahren höchsten Preisanstieg. Der Reallohn gibt wieder, wie sich die Gehälter, also die Nominallöhne, im Verhältnis zu den Lebenshaltungskosten entwickelt haben.

Reallohnentwicklung in Baden-Württemberg

Während die Nominallohnsteigerung 2017 mit einem Plus von 2,4 Prozent in etwa auf dem Niveau der Vorjahre lag, sorgte ein Preisanstieg von 1,8 Prozent für einen spürbar schwächeren Reallohnzuwachs als noch in den vergangenen Jahren.

Wie das Statistische Landesamt weiterhin mitteilt, konnten die Nominallöhne von Frauen im Jahresdurchschnitt 2017 mit einem Plus von 2,7 Prozent etwas stärker zulegen als die Nominallöhne ihrer männlichen Kollegen mit 2,4 Prozent. Keine signifikant unterschiedliche Entwicklung gab es bei den Nominallöhnen hinsichtlich der Qualifikation oder Tätigkeit der Beschäftigten am Arbeitsplatz. Die Steigerungsraten von leitenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern (+2,5 Prozent) und die von Fachkräften (+2,4 Prozent) lagen nahezu auf gleicher Höhe. Lediglich bei der Gruppe mit dem geringsten Durchschnittsverdienst, den ungelernten Arbeitnehmern, konnte eine etwas schwächere Verdienstentwicklung (+2,2 Prozent) festgestellt werden.