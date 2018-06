Realitätssinn der Stuttgarter Grünen

Der Rückzug insbesondere der Stuttgarter Grünen aus dem Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 zeugt von Realitätssinn. So stark und nachvollziehbar die Zweifel an dem Projekt auch sein mögen, der Dauer-Widerstand auf der Straße verliert an Glaubwürdigkeit.

Zudem hat sich zuletzt gezeigt, dass ein Teil der Protestbewegung die Augen vor den Fakten verschließt. Die Bahn kann und darf bauen, gerade der Volksentscheid vom November 2011 hat das legitimiert. Natürlich geht die lange Zeit von den Befürwortern und vom Bauherrn genannte Kalkulation nicht auf. Auch der Zeitplan ist gefährdet, weil noch immer Planungen und Genehmigungen fehlen. Die Frage nach der Verantwortung dafür, im Konzern wie in der Politik, bleibt aber eine zentrale Aufgabe.