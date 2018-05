Reaktor 2 des Atomkraftwerks Fessenheim steht wieder still

Ein Reaktor des umstrittenen Atomkraftwerks Fessenheim steht erneut still. Produktionseinheit 2 sei am Montagnachmittag automatisch angehalten worden, teilte der Betreiber EDF mit. Mitarbeiter versuchten, die Ursache des Stopps herauszufinden. Im Zuge dieser Arbeiten könnten nicht-radioaktive Dampfwolken über dem Reaktor zu sehen und Geräusche zu hören sein.

Reaktor 2 war bis Mitte April knapp zwei Jahre lang nicht am Netz gewesen, weil die französische Atomaufsicht ein Prüfzertifikat entzogen hatte. Das Wiederhochfahren war mehrfach verschoben worden.

Deutschland und Umweltschützer sehen das älteste noch laufende französische Atomkraftwerk nahe der deutschen Grenze schon lange als Sicherheitsrisiko. Nach derzeitiger Planung soll es Ende 2018, Anfang 2019 abgeschaltet werden.

Das Ende des Kraftwerks Fessenheim ist dabei an die Inbetriebnahme eines neuen Druckwasserreaktors in Flamanville am Ärmelkanal geknüpft. An diesem Reaktor wurden zuletzt allerdings „Qualitätsabweichungen“ an Schweißnähten gefunden. Ob sich damit der Start der Stromproduktion verzögert, ist noch unklar.

