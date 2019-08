Reaktionen zum DFB-Präsidentschaftskandidaten Fritz Keller

Von Schwäbische Zeitung

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist es in der Tuttlinger Innenstadt zu einem Gewaltdelikt gekommen, bei dem einem 28-jährigen Mann mehrere Stichverletzungen zugefügt wurden. Das Opfer musste daraufhin in einer Spezialklinik notversorgt werden.

Im Laufe der Ermittlungen wurden drei Tatverdächtige im Alter zwischen 21 und 28 Jahren vorläufig festgenommen. Das Amtsgericht Rottweil hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil inzwischen Haftbefehl gegen zwei syrische Staatsangehörige im Alter von 21 und 28 Jahren, wegen des ...