Reaktionen der Parteien zum Wahlergebnis: Zwischen Ernüchterung und Angriffslust

So schlecht hat die CDU in Baden-Württemberg noch nie abgeschnitten: Nach aktuellen Hochrechnungen landet sie bei 23,5 Prozent. Klarer Wahlsieger sind die Grünen und ihr Ministerpräsident Winfried Kretschmann mit knapp über 32 Prozent nach jetzigem Stand. Die Reaktionen sind entsprechend.

GRÜNE

Kretschmann bedankte sich am Abend zunächst bei seinen Wählerinnen und Wähler:

Ich freue mich über das Vertrauen.

Er wandte sich besonders an jene Bürgerinnen und Bürger, die ihn nicht gewählt hatten. Er verspreche, auch ihre Interessen im Auge zu halten.

Ausweichend äußerte er sich mit Blick auf mögliche Koalitionen. Aktuell wäre ein Dreierbündnis mit SPD und FDP möglich, ebenso wie eine Fortsetzung der bisherigen Regierungszusammenarbeit mit der CDU.

Er verstehe das Ergebnis als „Auftrag, unserem Land weiter als Ministerpräsident zu dienen“, sagte der 72-Jährige am Sonntagabend in Stuttgart. „Den nehme ich mit großer Dankbarkeit und Demut an.“

Auf die Farge, in welcher Koalition er regieren wolle, antwortet er zunächst nicht. Er versicherte lediglich, bei den Verhandlungen über eine Koalition „ans Ganze“ zu denken. Baden-Württemberg brauche eine „verlässliche und stabile Regierung“ die einen klaren Kompass habe. Er werde mit CDU, SPD und FDP sprechen, dann werde sich zeigen, wer das Land stabil und gut regieren könne.

Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) freut sich über die ersten Hochrechnungen für seine Partei bei der Landtagswahl. "Wir sind deutlich stärkste Fraktion, wir wurden bestätigt", sagt er vor Journalisten. Auch er selbst fühle sich bestätigt, sagt er der „Schwäbischen Zeitung“. Im Moment stünden alle Gesundheitsminister im Fokus. Sie müstsen bei Teststrategien und Impfungen derzeit Aufgaben bewältigen, die nicht einfach seien. Lucha stand zuletzt deshalb selbst auch in der Kritik.

Grünen-Landeschefin Sandra Detzer zeigt sich erfreut über die ersten Zustimmungswerte für ihre Partei. "Dieses Ergebnis wäre ein absolutes Rekordergebnis, das gibt uns wahnsinnig Rückenwind auch für den Bund", sagte sie nach den ersten Hochrechnungen.

CDU

CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann gratulierte Kretschmann und sprach von einem „enttäuschenden und desaströsen Wahlergebnis.“ Sie ziehe daraus die Konsequenzen: "Wenn man als CDU ein solches Ergebnis bekommt, muss jemand Verantwortung übernehmen. Das tue ich. Ich strebe keine führende Rolle in der Partei an. Alles Weitere wird man sehen."

Thomas Strobl, Landeschef der CDU, hatte zuvor in einer Sitzung des CDU-Präsidiums das Mandat bekommen, mit den Grünen zu verhandeln. Er betonte:

Es gibt keine Wechselstimmung im Land.

Es sei auch angesichts der Coronakrise gut, wenn es schnell eine stabile Regierung gebe. „Der Ball liegt aber bei den Grünen“, so Strobl, der unter dem Druck seiner Partei selbst zugunsten von Eisenmann auf die Spitzenkandidatur verzichtet.

Wolfgang Reinhart, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Landtag: "Ich gratuliere dem Ministerpräsidenten, der ja zu den beliebtesten in Deutschland gehört. Er hat den Amtsbonus erhalten. Das Ergebnis ist unerfreulich und enttäuschend. Aber es gibt keine Wechselstimmung im Land. Wir sind klar zu einer Weiterführung der Koalition bereit."

Justizminister Guido Wolf (CDU): "Das ist ein bitterer Abend für die CDU. Ich danke Frau Eisenmann für ihren engagierten Wahlkampf. Wir sollten nicht in die klassischen Reflexe fallen und hier die Schuld einzelnen Personen zuweisen. Die Rolle der Kultusministerin war vielleicht in dieser Krise nicht die beste Rolle für eine Spitzenkandidatin. Das hat ihr die Arbeit erheblich erschwert."

Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU): "Wir haben die Wahl verloren, unser Ziel nicht erreicht. Wir werden auf der Zeitachse auch neue Personen brauchen. Ein Weiter so wird es nicht geben. Wenn wir in die Opposition müssen, muss sich die Erneuerungsfrage schnell stellen."

Philipp Bürkle, Chef der Jungen Union Baden-Württemberg aus Bad Waldsee: "Es ist ein hartes Ergebnis für uns, dass wir erstmal verdauen müssen. Wir gratulieren Winfried Kretschmann, bei ihm liegt jetzt der Auftrag, eine Regierung zu bilden. Wir stünden wieder zur Verfügung."

Friedlinde Gurr-Hirsch CDU-Staatssekretärin im Agrarministerium: "Das deprimiert mich. Wir hatten zuerst kein Glück und dann auch noch Pech. Die Maskenaffäre hat sicher dazu beigetragen. Und auch die Coronamüdigkeit der Bürger."

FDP

FDP-Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke betonte, die Liberalen seien der wahre Wahlsieger. Seine Partei schnitt im Südwesten mit nach aktuellen Stand 11,3 Prozent wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Im ZDF sagte er:

Unser Anspruch, in Baden-Württemberg mitzuregieren, wurde von der Bevölkerung honoriert.

Und Rülke weiter: „Die Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger wollen die FDP wieder in der Regierung sehen.“

Kara Ballarin bietet Einblicke aus dem Landtag in Baden-Württemberg, kurz nachdem die ersten Hochrechnungen eingetroffen sind.

SPD

SPD-Spitzenkandidat Andreas Stoch erklärte die Verluste seiner Partei unter anderem mit der Corona-Pandemie. „Corona hat einen Wahlkampf fast unmöglich gemacht“, sagte der Fraktionschef am Sonntagabend in der ARD.

Und Corona ist eine Krise, in der die Exekutive der Regierung dominiert.

Das schlechte Abschneiden der CDU zeige aber, dass die Wählerinnen und Wähler keine Fortsetzung der grün-schwarzen Koalition wollten. Der SPD sei es in den vergangenen fünf Jahren jedoch nicht gelungen, „Wind unter die Flügel zu bekommen“, sagte Stoch zum Ergebnis seiner Partei, die nach den Hochrechnungen auf einen Tiefstand abrutschte.

AfD

AfD-Landeschefin Alice Weidel äußerte sich trotz Verlusten ihrer Partei in Baden-Württemberg zufrieden.

Die Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion sagte, ihre Partei habe unter widrigsten Bedingungen Wahlkampf führen müssen und habe trotzdem ein „gutes Ergebnis eingefahren“, so Weidel am Sonntagabend in der ARD.

Der AfD sei auch „rechtswidrig der Verfassungsschutz auf den Hals gehetzt“ worden. Weidel vertritt den Bodenseekreis im Bundestag. Zuletzt war bekannt geworden, dass der Verfassungsschutz die AfD beobachten will. Nach Bekanntwerden des Vorhabens stoppten Gerichte die Beobachtung, weil sie zu nah an den Wahlen bekannt wurde.