Die Polizei ist in Mannheim mit mehreren hundert Beamten zu einer umfassenden Razzia in der Drogenszene ausgerückt. Von den Kontrollen betroffen waren am Mittwochabend verschiedene Gaststätte in der Innenstadt, teilte die Polizei mit. Die Polizei hatte gesicherte Erkenntnisse, dass sich dort Drogenhändler aufhielten. Der Polizeieinsatz endete in der Nacht auf Donnerstag. Über das Ergebnis der Razzien wollte die Polizei im Laufe des Tages berichten.

Pressemitteilung