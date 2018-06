Razzia bei mutmaßlichen Unterstützern der Terrormiliz IS

Mit einer Razzia ist die Polizei am Dienstag in Baden-Württemberg gegen mutmaßliche Unterstützer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) vorgegangen. Durchsucht worden seien fünf Wohnungen und fünf Arbeitsstellen, zwei Büros, ein Moschee-Verein und ein Industrieareal in den Landkreisen Böblingen und Calw sowie in Stuttgart, im Rems-Murr-Kreis und in Bremen, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart mitteilte. Im Visier der Ermittler sind demnach fünf Beschuldigte im Alter von 28 bis 42 Jahren. Ihnen wird die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vorgeworfen. Sie sollen den bewaffneten Kampf von Dschihadisten gegen das Assad-Regime in Syrien durch Zulieferung von Krankenwagen, medizinischen und anderen Hilfsmitteln unterstützt haben.