Rauschgiftfahnder nehmen fünf mutmaßliche Drogendealer fest

Die Mannheimer Polizei hat fünf mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Die Männer im Alter von 24 bis 41 Jahren stehen im Verdacht, seit mehreren Monaten in der Quadratestadt mit Rauschgift gehandelt zu haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mitteilten. Sie sitzen in Untersuchunghaft.

Den Angaben nach durchsuchten Beamte am Mittwoch mehrere Wohnungen in Mannheim. Dabei fanden sie unter anderem 1,7 Kilo Amphetamin, 344 Gramm Marihuana sowie zwei Schreckschusspistolen, zwei Macheten, drei Messer und einen Schlagstock. Auch Bargeld und hochwertige Armbanduhren seien gefunden worden. Die Ermittlungen dauern an.

