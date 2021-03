Rauchmelder weckt Familie: Zwei Verletzte bei Brand

Bei einem Zimmerbrand in Berglen (Rems-Murr-Kreis) sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, erlitten sie Rauchvergiftungen. Das Feuer war am frühen Montagmorgen im Arbeitszimmer des Gebäudes ausgebrochen.

Die vierköpfige Familie, die das Haus bewohnte, war daraufhin von einem Rauchmelder geweckt worden und hatte noch versucht, den Brand zu löschen. Die Feuerwehr war mit 40 Kräften im Einsatz. Bei den Löscharbeiten ist an dem Gebäude nach ersten Einschätzungen ein größerer Schaden entstanden. Die genaue Schadenshöhe und die Brandursache waren zunächst aber unklar.

© dpa-infocom, dpa:210322-99-919213/2

Mitteilung