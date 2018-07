Ein 37-jähriger Mann aus dem Raum Sigmaringen soll den tödlichen Motorradunfall am vergangenen Freitag bei Trochtelfingen verursacht haben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde der Mann nach Zeugenhinweisen ermittelt. In den vergangenen Tagen war nach dem Fahrer eines blauen Skoda mit Oberhausener Kennzeichen (OB) gesucht worden. Da er in einer kleinen Gemeinde im Raum Sigmaringen wohnt, nennt die Polizei den Ort nicht. Bei dem Auto mit OB-Kennzeichen handelt es sich um ein Firmenfahrzeug, erläuterte ein Polizeisprecher auf Anfrage ...