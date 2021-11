Ein unbekannter Mann hat ein Wettbüro in Heidenheim überfallen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, bedrohte der Täter eine Angestellte mit einer Art Waffe. Nach einem kurzen Gerangel mit der Angestellten raubte der Unbekannte Bargeld. Nach dem Vorfall am Freitagabend floh er und konnte bisher nicht gefasst werden.

