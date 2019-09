Bei einem Raubüberfall auf eine Spielhalle in Karlsdorf-Neuthard (Landkreis Karlsruhe) ist eine Angestellte mit einer Pistole bedroht worden. Am Montagnachmittag habe der Täter die Spielhalle durch einen Seiteneingang betreten und sei zielgerichtet hinter den Thekenbereich gelaufen, teilte die Polizei mit. Dort griff er demnach in die gerade geöffnete Kasse und nahm sich mehrere Hundert Euro heraus. Der Kassiererin hielt er den Angaben zufolge eine Pistole an den Kopf. Dann flüchtete der Mann wieder durch den Seiteneingang zu Fuß. Die Kassiererin blieb unverletzt.

Mitteilung