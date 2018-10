ratiopharm Ulm verliert Auftaktspiel im Basketball-Eurocup

ratiopharm Ulm ist mit einer Niederlage in den Basketball-Eurocup gestartet. Der Bundesligist verlor am Dienstag zum Auftakt der Gruppe A beim serbischen Topteam Roter Stern Belgrad mit 73:88 (43:46) und konnte vor allem in der Schlussphase nicht mehr mithalten.

Nach einem schwachen Auftaktviertel (21:28) kamen die Gäste erst im zweiten Durchgang deutlich besser in Schwung. Vor allem der Neuseeländer Isaac Fotu, am Ende mit 16 Punkten Topscorer der Ulmer, war bis zur Pause auffälligster Spieler beim Team von Trainer Thorsten Leibenath und führte den Verein vor der Pause noch auf 43:46 heran.

Nach dem Seitenwechsel konnten die Ulmer die Partie bis zum Ende des dritten Viertels offen gestalten (59:62). Im Schlussabschnitt gelang nichts mehr. Roter Stern zog schnell ab und siegte am Ende deutlich mit 15 Punkten Vorsprung. Nationalmannschafts-Center Maik Zirbes, der im Sommer aus München nach Belgrad wechselte, kam auf zwei Zähler.

