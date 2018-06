Rathauschefs verfassen Resolution gegen Atom-Endlager im Hegau

Singen (dpa/lsw) - 20 Rathauschefs aus dem Kreis Konstanz machen Druck auf die Bundes- und Landespolitik, den Hegau bei der Standortsuche für ein Atommüll-Endlager auszusparen. Eine Studie habe schon 2007 gezeigt, dass die Region wegen der Erdbebengefahr ungeeignet sei, heißt es in einer Resolution, die die Oberbürgermeister- und Bürgermeister am Dienstag an Bundesumweltminister Peter Altmaier (CDU) und Landesminister Franz Untersteller (Grüne) geschickt haben. „Wir sind nicht bereit, die schwerwiegenden Gefahren und Nachteile eines Atommüll-Endlagers in der absolut schützenswerten Tourismusregion sowie für die hier lebenden Menschen hinzunehmen und zu akzeptieren“, sagte Singens OB Oliver Ehret (CDU), der die Resolution verfasst hatte.

In den nächsten Jahren soll bundesweit nach möglichen Standorten für ein Atommüll-Endlager gesucht werden. Im Südwesten könnten die Region Hegau im nordwestlichen Kreis Konstanz, die Schwäbische Alb sowie eine Region entlang der Donau zwischen Ulm und Sigmaringen als Endlager in Betracht kommen.

