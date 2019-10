Rassistisches Video aus Sinsheim „schlechter Scherz„?

Das rassistische Video aus einem Handwerksbetrieb in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist nach Darstellung des Unternehmers ein „schlechter Scherz“ seiner beiden Mitarbeiter gewesen. Die beiden Kollegen, ein 20-jähriger Lehrling aus Afrika und ein Mann über 30, hätten den als Clip im Internet kursierenden Film aus einer Laune heraus gemacht, ohne an die Folgen zu denken, wie der Inhaber des Metallbaubetriebs, Thomas Hammer, am Dienstag erklärte. Das Unternehmen hatte sich bereits zuvor von den Inhalten des Videos distanziert.

Darin filmt ein Mann seinen schwarzen Kollegen bei der Arbeit und geht ihn mit diskriminierenden Sprüchen an. Er bezeichnet ihn unter anderem als „Buschmann“ und spricht davon, Paddel kaufen zu wollen. „Irgendwie musst du ja von Italien zurück nach Afrika“, sagt er. Der Gefilmte wäre nach Angaben seines Chefs sprachlich in der Lage gewesen, zu intervenieren. Er habe mit einer witzigen Bemerkung die Aufnahme ausgelöst, die sein Kumpel ins Netz habe stellen lassen.

Der Ältere der beiden, „ein lustiger Typ“, habe bei Bekanntwerden des Films Mitte September eine Abmahnung erhalten, sagte Hammer. Der junge Auszubildende habe die Tragweite erst erkannt, als der bestürzte Reaktionen auf das Video aus seiner Heimat Eritrea erhielt. Die Polizei kommentierte diese Aussagen nicht.

Der Staatsschutz ermittele noch und die Staatsanwaltschaft Heidelberg sei davon in Kenntnis gesetzt, sagte eine Sprecherin der Mannheimer Polizei. Die Beamten klären noch, ob der Clip strafrechtliche Bedeutung hat und wenn ja, um welchen Straftatbestand es sich handelt.

Das Video sorgte für viel Empörung und Kritik im Netz. Über die sozialen Medien war auch die Polizei darauf aufmerksam geworden.

Twitter-Post mit Video