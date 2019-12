Bei einem schweren Unfall in Esslingen ist ein Auto gegen eine Hauswand gekracht. Der 22-jährige Fahrer hatte zuvor versucht, einen anderen Wagen zu überholen, wie die Polizei weiter mitteilte. Dabei raste er am Samstagabend mit seinem Auto in den Gegenverkehr, kam von der Straße ab und schleuderte gegen die Hauswand. Der Verursacher und seine zwei Jahre ältere Begleiterin kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug war schrottreif und wurde abgeschleppt.