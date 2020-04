Ein folgenschwerer Verkehrsunfall hat sich am Karfreitag, gegen 13 Uhr, auf der B33 neu, Gemarkung Singen, zwischen dem Autobahnkreuz Hegau und der Anschlussstelle Steißlingen ereignet.

Ein 39-jähriger Audi Fahrer befuhr mit seinem leistungsstarken Pkw mit hoher Geschwindigkeit die B33 neu auf der linken Fahrspur vom Autobahnkreuz Hegau in Fahrtrichtung Konstanz als sich an einem Hinterreifen die Lauffläche löste. In der Folge brach der Pkw aus und kam und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach den Wildschutzzaun und kollidierte mit einem Baum, an dem er abgewiesen wurde. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Pkw mehrfach bevor er an der Mittelschutzplanke zum Endstand kam.

Der 39-jährige Pkw-Lenker und seine 32-jährige Beifahrerin wurden durch den Unfall schwer, jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in das Hegau-Klinikum nach Singen verbracht. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 200.000 Euro.

Durch umherfliegende Trümmerteile wurde noch ein weiterer Pkw im Frontbereich beschädigt. Der Schaden am Wildschutzzaun und an den Schutzplanken beträgt ca. 5000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B33 neu in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Zur Fertigung von Übersichtsaufnahmen des 450 Meter langen Trümmerfeldes hatte das Polizeipräsidium Konstanz eine Drohne im Einsatz. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Unfallsachverständiger hinzugezogen. Neben mehreren Streifen des Polizeipräsidiums Konstanz waren die Feuerwehr Singen mit 21 Einsatzkräften und die Autobahnmeisterei mit sechs Kräften im Einsatz.

