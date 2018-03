Polizeibeamte haben in Pforzheim zwei Autofahrer bei einem mutmaßlichen Autorennen erwischt. Die beiden 27 und 28 Jahre alten Männer standen nach Angaben der Polizei vom Dienstag nebeneinander an einer Ampel, als sie mit quietschenden Reifen aus dem Stand beschleunigten und bis zur nächsten Ampel rasten. Dort hielten sie an, rasten bei Grün erneut los und verfolgten sich weiter. Die Polizei stoppte die beiden schließlich nach dem Vorfall vom Montag und stellte sie zur Rede. Die Männer wollten sich zunächst nicht äußern, wie es weiter hieß. Sie erwartet eine Anzeige wegen des Vorwurfs eines verbotenen Rennens.

Pressemitteilung Polizei