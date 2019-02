RB Leipzigs Sportdirektor und Trainer Ralf Rangnick kann Spekulationen über sein künftiges Arbeitsverhältnis mit dem designierten Coach des sächsischen Fußball-Bundesligisten, Julian Nagelsmann, überhaupt nicht nachvollziehen. „Weil das nur Leute in den Raum stellen können, die überhaupt nicht verstanden haben, was zumindest bei uns in den letzten knapp sieben Jahren passiert ist“, sagte Rangnick bei einer Pressekonferenz zum Heimspiel am Montag (20.30 Uhr/Eurosport) gegen Nagelsmann und 1899 Hoffenheim.

Der 31-Jährige wird im Sommer nach Leipzig wechseln. Rangnick wird nach einer Saison in Doppelfunktion wieder nur noch als Sportdirektor arbeiten. „Wir haben uns deswegen dahin entwickelt, wo wir jetzt sind, weil wir in jedem Fall für jede Position jeweils den Bestmöglichen gesucht haben. Wir haben nicht irgendjemanden gesucht, der sich möglichst harmonisch einreiht in den Mitarbeiterstab“, erklärte Rangnick. Und so fiel die Entscheidung für Nagelsmann. Dieser hätte auch Alternativen gehabt, RB Leipzig aber ebenfalls, betonte Rangnick.

„In aller Regel sind die richtig guten Trainer auch durchaus mal anstrengend und unbequem“, sagte Rangnick und schloss sich selbst auch nicht aus. „Wenn Sie mal nachfragen, ob Jürgen Klopp, Thomas Tuchel oder Pep Guardiola, Carlo Ancelotti oder wie sie alle heißen, umgängliche Trainer für Spieler und Mitarbeiter sind, dann werden Sie vermutlich überall die gleiche Antwort kriegen.“

