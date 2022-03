Rang zwei: Kretschmann verschickt 80.000 Gratulationen

Gratulation zur Silbermedaille: Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist in Sachen Glückwunschbriefe zu Geburtstagen und Hochzeitsjubiläen unter den Länderchefs auf Rang zwei gelandet. Vor ihm ist mal wieder nur der bayerische Regierungschef Markus Söder. Während der Grüne im Jahr 80.000 Urkunden an Jubilare verschickt, haut der CSU-Politiker 635.000 Glückwunschbriefe raus. Damit übertrifft Söder alleine die Regierungschefs und -chefinnen der übrigen 15 Bundesländer um mehr als das Dreifache, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei den Staats- und Senatskanzleien ergab.

Die Zahl der bayerischen Bürger, die Post vom Ministerpräsidenten bekommen, hat sich seit Söders Amtsantritt vervielfacht, weil er nicht nur den sehr Betagten gratuliert. Laut Finanzministerium gratuliert der 55-jährige Regierungschef zum 18., 70., 75., 80., 85., 90., 95., 100. und danach zu jedem weiteren Geburtstag, außerdem zum 60., 65., 70., und 75. Hochzeitstag. Die bayerischen Landtags-Grünen warfen Söder vor, mit seinen vielen Gratulationen verlorene Zustimmung zurückgewinnen zu wollen.

Kretschmann ist da eher konservativ unterwegs und fängt erst ab dem 90. Geburstag an zu gratulieren. Außerdem kommt ein Brief von ihm zum 100. und ab dem 105. Geburtstag jährlich, hieß es aus dem Stuttgarter Staatsministerium. Bei den Hochzeitsjubiläen fängt der Regierungschef im Südwesten allerdings früher an als Söder. In Baden-Württemberg bekommen Ehepaare schon zur goldenen Hochzeit, also nach 50 Jahren, eine Urkunde. Dann wieder zum 60., 65., 70. und 75. Hochzeitsjubiläum. Ab 75 Ehejahren gratuliert er dann jährlich. Der 73-jährige selbst ist übrigens seit 47 Jahren mit seiner Frau Gerlinde verheiratet.

© dpa-infocom, dpa:220330-99-733835/2