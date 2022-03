Randalierer mischen sich unter Rosenmontagstreiben

Randalierer sind zum Höhepunkt der närrischen Tage in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) unterwegs gewesen. Polizeiangaben zufolge hatten sich in der Nacht von Rosenmontag auf Dienstag in der Innenstadt rund 50 Unruhestifter unter eine größere Menge von Fasnetfeiernden gemischt. Sie warfen Feuerwerkskörper und zersplitterten Glasflaschen.

Einen Mann zeigten die Beamten an, weil er Feuerwerk zündete. Auch eine Hauswand wurde beschmiert, ein Verdächtiger den Angaben von Dienstag nach aber nicht identifiziert. Im Verlauf der Nacht hatte die Polizei zudem mit einer mutmaßlichen Schlägerei und mit Auseinandersetzungen zu tun.

