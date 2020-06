Randale in Stuttgart: Seehofer erwartet harte Strafen, Strobl droht „Mob“ mit „klarer Antwort“

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) erwartet von der Justiz, die Randalierer von Stuttgart hart zu bestrafen. „Harte Strafen sind das beste Mittel an Prävention, um solche Straftaten in Zukunft zu verhindern“, sagte Seehofer nach einem Treffen mit Baden-Württembergs Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU). Seehofer war anlässlich der Krawalle am Morgen zu dem Gespräch nach Stuttgart geflogen.

Der Bundesinnenminister betonte, die Krawallnacht in Baden-Württembergs Landeshauptstadt müsse vor dem Hintergrund bundesweiter Entwicklungen gesehen werden.

Wir registrieren seit einiger Zeit, dass Gewalt gegen Polizisten, aber auch Rettungskräfte und Sanitäter stetig zunimmt. Horst Seehofer

„Der Gewaltexzess in Stuttgart war schon schlimm genug. Wir registrieren aber seit einiger Zeit, dass Gewalt gegen Polizisten, aber auch Rettungskräfte und Sanitäter stetig zunimmt“, sagte Seehofer. Deswegen müssten der Entrüstung nun Taten folgen. „Diese Entwicklung ist ein Alarmsignal“, betonte Seehofer.

In der Nacht vom 20. auf den 21. Juni kam es zu schweren Ausschreitungen, Angriffen auf Polizisten und Zerstörungen von Geschäften. Die Bilder aus den sozialen Medien sind erschreckend.

Strobl: "Dieser Mob wird eine klare Antwort bekommen"

Seehofers baden-württembergischer Amtskollege Strobl kündigte erneut an, ein Sicherheitskonzept für Stuttgart zu entwickeln. „Das ist ein Wochenende gewesen, dass dieses Land so noch nicht gesehen hat. Wir werden nicht zur Tagesordnung übergehen. Dieser Mob wird eine klare Antwort bekommen. Baden-Württemberg ist eines der sichersten Länder Europas - und das wird so bleiben.“

Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz sagte, es gebe weiterhin keinerlei Hinweise auf politische oder religiöse Motive hinter der Randale. Man ermittle aber weiter in alle Richtungen.

Nach aktuellem Stand ist einer der 24 in der Nacht zu Sonntag Festgenommenen in Untersuchungshaft, einen weiteren Haftantrag lehnte der zuständige Richter ab.

Im Laufe des Tages sollen weitere Verdächtige dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Polizei rechnet mit weiteren Festnahmen, wenn die Auswertung der Videos und Fotos aus der Nacht abgeschlossen ist.