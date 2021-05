Mann zieht sich nackt aus und nutzt Unterhose als Mund-Nasen-Schutz

Mit einer Unterhose als Mund-Nase-Schutz im Gesicht hat ein Betrunkener im Zollernalbkreis für Wirbel gesorgt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war dem Mann am Abend zuvor zunächst der Weg in einen Einkaufsmarkt in Albstadt verwehrt worden; eben weil er die vorgeschriebene Schutzmaske nicht getragen hatte.

Daraufhin habe sich der 40 Jahre alte Mann ausgezogen und nackt am Eingang des Geschäfts aufgehalten. Als hinzugerufene Polizeibeamte eintrafen, sei der Betrunkene zwar wieder angezogen gewesen.

Mann spuckt, schlägt und tritt um sich

"Allerdings trug er nun seine Unterhose als Mund-Nase-Schutz und begehrte trotz Verbotes vehement, eingelassen zu werden, sodass er letztendlich in Gewahrsam genommen werden musste", heißt es von der Polizei.

Auf dem Weg zur Ausnüchterungszelle habe der Mann so heftig um sich geschlagen und gespuckt, dass ihm die Beamten Handschellen hätten anlegen müssen. Der Mann müsse nun mit einer Anzeige rechnen.