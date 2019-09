Mit Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow ist die Linke erstmals beim politischen Schlagabtausch des Volksfestes Gillamoos im niederbayerischen Abensberg vertreten. Er wird seine Rede heute neben einer Analyse der Wahlergebnisse in Sachsen und Bayern wohl vor allem dazu nutzen, um für seine eigene Landtagswahl am 27. Oktober zu werben.

Der Gillamoos ist einer ältesten Jahrmärkte in Niederbayern, immer rund um das erste Septemberwochenende. Am letzten Tag des fünftägigen Festes treten traditionell Spitzenpolitiker parallel in Bierzelten auf. Nach dem politischen Aschermittwoch ist dies das größte Politikspektakel in Niederbayern. Erstmals urkundlich erwähnt wurde der Gillamoos 1313. Mehr als 250 000 Besucher strömen jedes Jahr auf das Volksfest.

Gillamoos Abensberg