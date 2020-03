Rainer Adrion neues Aufsichtsratsmitglied beim VfB Stuttgart

Rainer Adrion ist neues Mitglied des Aufsichtsrates beim Fußball-Zweitligisten VfB Stuttgart. Der ehemalige Profi und Trainer der Schwaben wurde von der Hauptversammlung der VfB Stuttgart AG mit sofortiger Wirkung in das Gremium berufen, teilte der Verein am Freitag mit. „Auch nach meiner aktiven Zeit habe ich die Entwicklungen beim VfB mit einem wachen Auge verfolgt und bereits bei der Mitgliederversammlung im Sommer 2019 Punkte benannt, die ich jetzt an verantwortlicher Stelle einbringen werde“, sagte der 66 Jahre alte Adrion. Beim Tabellenzweiten der 2. Liga ist damit nur noch ein Sitz im Aufsichtsrat vakant.

Vereinsmitteilung