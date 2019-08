Der Bodensee als Radlerparadies ist weltbekannt. Deshalb verlosen wir heute einen Wochenendtrip für zwei Personen des Reiseveranstalters Radweg-Reisen (https://www.bodensee-radweg.com/wochenende-bodensee-

fahrrad, Buchungscode BO-O2). Geradelt wird dabei am ersten Tag von Konstanz nach Lindau (inkl Fähre), am zweiten Tag von Lindau nach Arbon und am dritten Tag von Arbon nach Konstanz. Der Preis beeinhaltet zwei Übernachtungen mit Frühstück im Doppelzimmer, zwei Mieträder für die Dauer der Reise, Gepäcktransport von Hotel zu Hotel, die Fährfahrt von Konstanz nach Meersburg, Eintritt ins Rosengartenmuseum in Konstanz inklusive eines Kaffees sowie sämtliche Reiseunterlagen und Kartenmaterial.