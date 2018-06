Ein Lastwagen hat eine Radlerin erfasst und die Frau samt Fahrrad mehrere Meter mitgeschleift. Die 47-Jährige erlitt bei dem Unfall am Mittwoch in Göppingen schwere Verletzungen. Sie war nach Angaben der Polizei von einem Gehweg auf einen Fußgängerübergang gefahren. Der Lkw-Fahrer übersah die Frau. Sie kam in eine Klinik.

