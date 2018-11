Radler stößt mit Auto zusammen: Lebensgefährlich verletzt

Ein 26 Jahre alter Fahrradfahrer ist in Tuttlingen mit einem Auto zusammengestoßen und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann habe an einer Kreuzung die Vorfahrt eines 57 Jahre alten Autofahrers missachtet, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Wagen habe den 26-Jährigen trotz Vollbremsung und Ausweichmanöver erfasst. Bei dem Unfall am späten Montagabend trug der Radfahrer den Angaben zufolge keinen Helm. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Mitteilung der Polizei