Eine 45 Jahre alte Radfahrerin ist bei einem Unfall in Neuhausen-Schellbronn (Enzkreis) schwer verletzt worden. Als die Frau am späten Freitagabend auf der Kreisstraße 4558 nach links abbiegen wollte, sei sie von einer 60-jährigen Autofahrerin erfasst worden, teilte die Polizei mit. Die Frau hatte versucht, die Radfahrerin links zu überholen. Die 45-Jährige hatte nach eigenen Angaben vor dem Abbiegen ihren linken Arm ausgestreckt. Sie stürzte und musste wegen ihrer Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden.

Mitteilung der Polizei