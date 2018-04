Eine Radfahrerin ist an einem Bahnübergang im Landkreis Sigmaringen von einem Zug erfasst worden und ums Leben gekommen. Die 66-Jährige fuhr am Sonntagnachmittag in Beuron über einen unbeschränkten Bahnübergang, wie die Polizei mitteilte. Dabei übersah sie ersten Erkenntnissen zufolge den Zug aus Richtung Sigmaringen und auch die Lichtsignale am Bahnübergang. Während der Unfallaufnahme am Nachmittag war die Zugstrecke zwischen Sigmaringen und Tuttlingen gesperrt.