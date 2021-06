Radfahrerin von Mähfahrzeug überrollt - tot

Eine Radfahrerin ist auf der Schwäbischen Alb von einem Mähfahrzeug überrollt und tödlich verletzt worden. Die 67-Jährige sei am Montag in Sonnenbühl (Landkreis Reutlingen) am Unfallort ihren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit. Der Fahrer des Unimogs sei mit dem Mähen der Böschung an der angrenzenden Landstraße beschäftigt gewesen, als er rückwärts auf einen landwirtschaftlichen Weg fuhr. Die dort fahrende Radlerin stürzte und wurde von dem Fahrzeug überrollt. Zur Klärung des Unfallhergangs schaltete die Polizei einen Sachverständigen ein.

Mitteilung Polizei