Radfahrerin von Auto angefahren und schwer verletzt

Eine Radfahrerin ist in Gärtringen (Kreis Böblingen) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Freitag hatte der 90-jährige Autofahrer die am rechten Fahrbahnrand in gleicher Richtung fahrende Frau am Vortag übersehen. Sein Wagen fuhr von hinten auf das Rad der 54-Jährigen auf. Durch die Wucht der Kollision wurde die Frau in einen angrenzenden Wald geschleudert. Sie wurde mit schweren Verletzungen von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Senior wurde nicht verletzt.

PM der Polizei

© dpa-infocom, dpa:221111-99-483627/2