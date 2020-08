Ein Fahrradfahrer ist an einem Bahnübergang in Westhausen (Ostalbkreis) von einem Zug erfasst worden und gestorben. Die zuvor eingeleitete Vollbremsung des Zuges konnte den Unfall nicht verhindern, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der am Montagabend verunglückte Mann wird von den Beamten zwischen 60 und 70 Jahre alt geschätzt. Zur Bergung des Toten waren 22 Kräfte der Feuerwehr im Einsatz.

