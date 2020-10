Ein Fahrradfahrer ist an einem Bahnübergang im Schwarzwald-Baar-Kreis von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden. Der 71-Jährige überquerte nach Polizeiangaben von Dienstag mit seinem Rad die Schienen in Brigachtal, obwohl die Schranken bereits geschlossen und die Warnleuchten in Betrieb waren. Ein durchfahrender Regionalzug erfasste den Mann. Er wurde von der Bahn einige Meter mitgeschleift. Der 71-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Lokführer hatte von dem Zusammenprall am Montag nichts mitbekommen und die Fahrt fortgesetzt. Erst einige Stationen weiter konnte ihn die Polizei über den Unfall informieren.