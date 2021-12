Radfahrer wird von Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt

In Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein 18 Jahre alter Radfahrer von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, erlag der junge Mann noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Zusammenprall hatte sich demnach gegen 8.00 Uhr am Donnerstagmorgen ereignet, als der Radfahrer die Straßenbahnschienen über eine Fußgänger- und Radfahrerüberweg überqueren wollte. Dabei erfasste ihn die Straßenbahn aus zunächst unbekannten Gründen.

Bei dem Unfall erlitten zwei Insassen der Tram und der Bahnfahrer einen Schock. Sie mussten vom Rettungsdienst medizinisch versorgt werden. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Straße neben den Gleisen wurde demnach am Vormittag wieder freigegeben.

© dpa-infocom, dpa:211216-99-405770/2

Mitteilung 2

Mitteilung 1

Mitteilung 3