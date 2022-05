Ein Radfahrer ist in Mannheim von einem Sattelzug überrollt worden und gestorben. Der 58-Jährige erlag am Dienstag noch am Unfallort seinen Verletzungen, teilte die Polizei mit. Den Angaben nach sei der Mann beim Überqueren einer Straße von dem Sattelzug erfasst worden. Der genaue Hergang war zunächst unklar.

Pressemitteilung

© dpa-infocom, dpa:220503-99-140155/2