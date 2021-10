In Freiburg ist ein Radfahrer am Freitagmorgen bei einem Unfall mit einer Straßenbahn schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Radfahrer in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallkreuzung sei komplett gesperrt worden. Die Straßenbahn müsse angehoben werden. Es bildete sich nach Angaben der Polizei ein erheblicher Rückstau.

