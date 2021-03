Radfahrer von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt

Ein Radfahrer ist in Karlsruhe von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte soll der 25-Jährige am Mittwochmorgen mit seinem Elektrofahrrad zunächst auf einem Radweg im Stadtteil Daxlanden unterwegs gewesen sein, bevor er einen Bahnübergang in Richtung Bundesstraße 36 überqueren wollte. Nach Angaben von Zeugen soll der Radler aber das Rotlicht einer Ampel missachtet haben. Die Tram erfasste ihn.

Schwer verletzt wurde er in eine Klinik gebracht. „Das Zweirad des Mannes wurde sichergestellt, da Hinweise bezüglich einer technischen Manipulation vorlagen“, heißt es von der Polizei. Es gebe die Vermutung, das E-Bike könnte frisiert worden sein, sagte eine Sprecherin auf Anfrage.

© dpa-infocom, dpa:210324-99-953880/2

Mitteilung der Polizei