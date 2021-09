Radfahrer stürzt auf Stadtbahn-Gleis: Schwer verletzt

Ein Mann ist mit seinem Fahrrad in die Gleise der Stuttgarter Stadtbahn geraten und gestürzt. Der 30-Jährige verletzte sich bei dem Sturz schwer, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Als der Mann am Mittwochabend in Stuttgart unterwegs war, geriet der Reifen seines Fahrrads in das Gleis. Andere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt. Rettungskräfte brachten den 30-Jährigen in ein Krankenhaus.

