Ein Radfahrer ist in Freiburg von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Der 66 Jahre alte Radler bog nach ersten Erkenntnissen am Donnerstag unerlaubt nach links in eine Straße ein, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei er von einem entgegenkommenden Lastwagen angefahren worden, der ebenfalls in die Straße eingebogen sei. Der Radler wurde so schwer verletzt, dass er trotz der Rettungsversuche eines Notarztes noch am Unfallort starb.

