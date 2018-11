Ein Radfahrer ist am Mittwoch in Berkheim (Kreis Biberach) beim Zusammenstoß mit einem Auto tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, war der 55-Jährige am frühen Morgen auf einem Verbindungsweg unterwegs gewesen. Hinter ihm fuhr ein 21 Jahre alter Autofahrer, der mit seinem Wagen aus noch ungeklärter Ursache gegen das Fahrrad stieß. Dabei prallte der Radler gegen die Windschutzscheibe und wurde über das Autodach auf einen Acker geschleudert. Er starb noch am Unfallort. Laut Polizei trug er einen Helm und hatte das Licht angeschaltet. Die Ermittler suchen nun nach einem weiteren Autofahrer, der dem Pkw vor dem Zusammenstoß entgegengekommen sein soll.

