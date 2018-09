Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Böblingen ist ein 82 Jahre alter Radfahrer im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Senior war am Montag mit schweren Kopfverletzungen in die Klinik gebracht worden. Zu dem Unfall kam es, als er aus einer Hofeinfahrt fuhr und dabei ein von rechts kommendes Fahrzeug übersah. Beim Zusammenstoß wurde er auf die Fahrbahn geschleudert. Laut Polizei trug der Mann keinen Helm.

Mitteilung der Polizei